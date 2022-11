Isolation : la chasse aux courants d’air froid, cela commence par les châssis de fenêtres

Si vous n’avez vraiment pas grand-chose dans votre tirelire et que vous sentez un courant d’air froid sur l’encadrement de vos fenêtres, pensez à remplacer les joints. "Sans faire chuter la température de plusieurs degrés", explique David Plunus, administrateur-délégué du Bureau d’audit énergétique Ecorce, "un petit courant d’air peut entraîner un gros inconfort et inciter les occupants à augmenter le chauffage dans la pièce d’un ou deux degrés. Et cela peut faire une grosse différence sur la facture."

C’est assez facile à réaliser soi-même. Il faut commencer par bien nettoyer ses châssis, l’ouvrant comme le dormant, pour appliquer les nouveaux joints sur une surface propre. A deux euros le mètre, cela coûte une cinquantaine d’euros pour un appartement.