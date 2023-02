Ismaël Kandouss (Union Saint-Gilloise) sur le Gril : "En travaillant en prison, j’ai vu toute la société"

Février marque le début d’une période intense pour l’Union Saint-Gilloise. Après la demi-finale aller de Coupe de Belgique face à l’Antwerp (victoire 1-0), les Bruxellois se déplacent ce vendredi au Club Bruges, leur grand rival de l’an dernier. Suivront ensuite des duels face au Standard et, en mars, Genk et le retour de l’Europe.

" On n’a pas spécialement de comptes à régler avec Bruges… même si on sait bien qu’en 5 duels, on n’a jamais réussi à battre le Club. On veut maintenant inverser la tendance et on va à Breydel pour gagner ! C’est le moment : on est en forme… et eux ont un petit coup de mou. Pronostic ? Allez, je dis 0-1, but de Kandouss ! (clin d’œil) Mais je me méfie : Bruges reste un grand club et va bien finir par se rétablir. Cette année, on est à la place du deuxième et on sait ce que c’est d’avoir beaucoup de points d’avance, de se faire chasser… et de tout perdre. C'est une nouvelle saison, on verra bien mais cette expérience va nous aider (sic). On sait… pour l’avoir vécu que rien n’est perdu, même si Genk a 10 points d’avance. Dix points, c'est énorme… mais avec la division des points par deux, tu gagnes deux fois et tu es devant ! (sic) Je ne sais pas si on est plus forts que l’an passé, comme certains le disent… mais j’entends que pour beaucoup, on commence à être l'équipe à battre. On a gagné en maturité, on a chacun une année d’expérience en plus… et on connaît les codes (sic) : on sait être roublards quand il le faut, donner un petit coup à gauche à droite… On voit aussi que les adversaires commencent à nous analyser de fond en comble à la vidéo. Je me répète : on a gagné le respect ! Et je n’ai pas peur de la fatigue (NDLA : l’Union est la seule équipe belge encore présente sur trois fronts) : on a déjà fait beaucoup de matches avant les Fêtes, et jouer beaucoup est plus une source de motivation que de fatigue ! "