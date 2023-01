Ismaël Kandouss : "Teuma mérite le Soulier d’or, dans le jeu et dans le vestiaire c’est un top gars"

L’Union Saint-Gilloise a remporté ce samedi sa rencontre de la 22e journée de Pro League en disposant de l’OH Louvain par le plus petit des écarts (0-1). Une victoire acquise difficilement par les Bruxellois, qui ont dû répondre au jeu des Louvanistes, qui se projetaient rapidement vers l’avant. "La victoire n’a pas été facile" explique Ismaël Kandouss au micro de notre commentateur Vincent Langendries. "On a été patient et c’est important de revenir avec la victoire."

Une victoire doublement importante. Premièrement, elle permet aux Unionistes d’aligner un 14e match sans défaite mais elle ramène aussi les joueurs de Karl Geraerts à 6 points de Genk (les leaders n’ont pas joué vendredi à cause des conditions climatiques). "14 matches sans défaite, C’est beau" analyse Ismaël Kandouss. "Il faut profiter car il y a des moments comme ceux-là et d’autres où c’est moins bien. Par contre, on ne regarde pas Genk. On se concentre sur nous. On joue match après match et on verra en fin de saison. L’objectif reste les play-offs 1."

Ce mercredi sera dévoilé le Soulier d’or 2022. Si Simon Mignolet fait figure de favori, certains joueurs de l’Union vont s’approcher du podium. Et pour Ismaël Kandouss, un de ceux-ci mérite le trophée. "Teddy Teuma mérite de l’avoir. Vu sa saison… C’est notre capitaine. Il a mis énormément de buts, de passes décisives. Dans le jeu et dans le vestiaire c’est un top gars. Franchement il le mérite."