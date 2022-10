Ismaël Kandouss (Malmö-Union Saint-Gilloise, 18h45), de… maître-nageur à pilier de la défense unioniste en Europe : "On mérite le respect de toute la Belgique !"

Passé professionnel… à 22 ans, il y a 3 saisons, lors de sa signature à l’Union, le Franco-Marocain exerçait comme… prof de sport dans une prison, puis comme surveillant dans une piscine (!) quand l’Union l’a déniché à Dunkerque. Stopper longiligne (1,93 m) aligné dans le traditionnel trois arrière de Karel Geraerts, Kandouss a crevé l’écran samedi dernier face à Bruges en livrant son meilleur match depuis son arrivée à Bruxelles.

" On aligne les bons matches et ça booste notre confiance. On s’imprègne de la philosophie de notre coach actuel, et avant lui de Felice Mazzù : on joue tous les matches pour les gagner ! On nous annonçait les pires difficultés avec ce calendrier démentiel, mais le fait de jouer tous les trois jours, et surtout de gagner, nous donne envie… de répéter les matches. En fait, l’Europe nous booste et nous fait oublier la fatigue. On sait qu’on n’est pas le plus grand club de Belgique (sic) mais on fait notre petit chemin : on essaie de confondre tous les sceptiques qui ne croyaient pas en nous. C’est beau ce qu’on fait et toute la Belgique doit nous soutenir, car nos résultats font grimper le coefficient UEFA de tout le monde ! Le titre ? On reste prudent : notre objectif reste le Top 4… et donc une qualification pour les Champions Play-Offs. On verra au printemps où on en est et si on est en position de revoir notre objectif à la hausse. Comme on le dit chaque fois, on aborde match après match… et donc d’abord celui-ci contre cette équipe de Malmö, dont je me méfie car avec son 0/12, elle va jouer libérée et sans pression. Ce sont ces équipes-là, les plus dangereuses ! "