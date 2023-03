Ismael Debjani avant l’Euro indoor d’athlétisme : "J’étais l’homme des séries et je voudrais être l’homme des finales"

Malgré énormément de changements ces derniers mois, Ismael Debjani espère se montrer en finale du 1500 m lors de l’Euro indoor d’athlétisme.

Ce jeudi débute l’Euro indoor d’athlétisme. Un Euro auquel participe Ismael Debjani. Le coureur de 1500 mètres a connu pas mal de soucis depuis le mois de septembre, mais se présente avec des ambitions comme il l’a expliqué à notre journaliste David Bertrand.

"C’est toujours bon à prendre un Euro et je suis toujours content d’y participer. Je ne me suis pas mis beaucoup de pression, car j’ai changé tout mon staff. Je redécouvre l’athlétisme et j’étais étonné du chrono fait lors de ma première course. Les entraînements sont moins durs et moins longs, mais les intensités sont plus rapides et j’ai moins de récupérations. Ça fait du bien de casser la routine. Et ça marche à l’heure d’aujourd’hui."

Si les changements sont payants, ils doivent surtout l’être lors de la finale où Debjani espère inverser la tendance : "A voir si ça fonctionnera à Istanbul, car ma problématique, c’est d’enchaîner deux courses. J’espère passer la série et faire quelque chose en finale qui est mon point faible. Après, je viens ici pour me régler et pour être prêt pour l’été. J’étais l’homme des séries et en finale, j’étais toujours dans les derniers, il ne faut pas se cacher. Je voudrais bien être l’homme des finales."

Avec un contrat de sportif de haut niveau qui est passé d’un temps plein à un mi-temps, Debjani a connu beaucoup de stress. Mais tout ceci est derrière lui et Ismael veut enchaîner encore au moins jusqu’aux Jeux de Paris.

"Depuis 10 jours, j’ai abandonné le combat. C’était dur depuis septembre, c’était invivable. J’ai un avocat qui a pris le relais, mais qui me dit de laisser couler car ça ne sert à rien de faire la guerre avec des gens qui ne veulent pas comprendre le sport de haut niveau. Je suis un homme libre, j’ai fait deux courses et j’ai battu deux fois mon record. Je cours maintenant pour moi et les gens qui m’entourent et c’est bien. Concernant les Jeux, je serai à Paris avec ou sans contrat. C’est mon objectif à moyen terme et peut-être la fin d’une carrière internationale. J’arrêterai peut-être ce niveau international, mais pourquoi pas aller sur route, on verra bien", conclut Ismael Debjani.

Les qualifications du 1500 m de l'Euro Indoor d'Istanbul se disputent le 3 mars au matin avant la finale du 3 mars en fin de soirée.