Islandia, Venise amazonienne et nouvelle Babylone.

Progrès oblige, conjugué à l'interdiction d'utilisation du bois, le béton s'installe peu à peu dans le paysage d'Islandia. De grandes allées de ciment rectilignes, aux rambardes d'acier peinte en rouge et blanc, strient la petite cité.

En guise de Palais des Doges, un imposant bâtiment en dur encore en chantier, le futur marché, tel la proue d'un porte-avions, domine la jetée du petit port où sont amarrées pirogues à moteur et barges de pêcheurs. Avec la chaleur plus clémente de la fin d'après-midi, des dizaines d'ados en shirt plongent depuis les pontons. "C'est la piscine des enfants", sourit Linda Pimentel Santa Cruz : "Islandia fêtera en juin son 82e anniversaire". L'eau s'y retire six mois de l'année, à la saison sèche, à partir de juin. En attendant, plastiques et autres ordures surnagent sous les logis faits de planches, de briques et de tôles