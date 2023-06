Islande : les autorités suspendent (du moins temporairement) la chasse à la baleine, au nom du bien-être animal

"J’ai pris la décision d’arrêter temporairement la chasse à la baleine" jusqu’au 31 août, a déclaré la ministre de l’Alimentation Svandis Svavarsdottir, en se fondant sur les conditions de la loi islandaise sur le bien-être animal. "Si le gouvernement et les titulaires de permis (de chasse) ne peuvent garantir les exigences de bien-être, cette activité n’a pas d’avenir", a ajouté la ministre. La dernière société de chasse active dans le pays, Hvalur, avait déjà annoncé que cette saison serait sa dernière à cause de la baisse de rentabilité de la pêche. La saison de la chasse à la baleine en Islande s’étend de mi-juin à mi-septembre, mais il est peu probable que l’activité reprenne après le 31 août. Les quotas annuels autorisent la mise à mort de 209 rorquals communs – le deuxième mammifère marin le plus long après la baleine bleue – et de 217 petits rorquals.