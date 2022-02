Islande : l'avion de tourisme disparu a été retrouvé au fond d'un lac, l'explorateur Nicolas Bellavia parmi les victimes

Parmi les victimes, l'italo-espagnol Nicolas Bellavia, originaire du Brabant Wallon, à Waterloo. Issu d'une famille de globe-trotters, il a sillonné le monde durant dix ans, à la recherche de sensations fortes : "L’aventure est un besoin, besoin de m’enrichir de nouvelles cultures, de rencontrer des gens de manière fortuite". Il a également fondé des sociétés dans l'événementiel et l'image, notamment en filmant à 360° ses expériences (parachutisme, etc.) et en permettant de le revivre en réalité virtuelle.