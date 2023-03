Islam Slimani, le "choix par défaut" d'Anderlecht qui a réussi à faire taire les critiques

C'était dans la nuit du 31 janvier au 1er février : lors du sprint final du mercato hivernal, Anderlecht annonçait la signature de l'attaquant algérien Islam Slimani, 34 ans et en perte de vitesse ces derniers mois, alors que les Mauves venaient de perdre Fabio Silva et Sebastiano Esposito, partis presqu'aussi vite qu'ils étaient arrivés.

La direction bruxelloise a offert un contrat de cinq mois au joueur libéré par Brest, et a rapidement dû faire face à de nombreuses critiques au terme d'un mercato jugé insuffisant à l'extérieur du club : après avoir essuyé le refus de nombreux attaquants qui figuraient bien plus haut que l'Algérien sur sa liste d'emplettes, comment Brian Riemer allait-il réussir à faire remonter le RSCA, engagé dans la lutte pour le maintien selon certains, vers le Top 8 ?

Un mois et demi plus tard, si tout n'est pas rose chez les Mauves, les critiques se font bien plus rares : le Sporting n'a perdu qu'une de ses six rencontres de championnat depuis la fin du mercato (1-0 à Gand), pour un bilan de trois victoires et deux partages. Et sur la scène européenne, les Bruxellois se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Conference League et peuvent encore rêver d'une place en quarts après leur partage (1-1) face à Villarreal jeudi dernier.

Ce retour en forme, il est dû - notamment - à la bouffée d'air frais apportée par les nouvelles recrues que sont Anders Dreyer et Islam Slimani : quatre buts et deux assists pour le Danois de 24 ans, et cinq buts en six matches de championnat (quatre titularisations) pour l'Algérien de 34 ans. Dont deux doublés, face au Standard et au Cercle de Bruges, dimanche.

En moyenne, Islam Slimani, c'est un but toutes les 76 minutes depuis ses débuts en Pro League. Mais au-delà du bilan comptable, Islam Slimani, c'est aussi une montagne d'expérience, un pilier sur lequel peuvent s'appuyer les jeunes Mauves.

Avec Jan Vertonghen à l'arrière, Lior Refaelov - quand il est aligné - au milieu et Islam Slimani à l'avant, chaque secteur de jeu peut désormais compter sur son vétéran. Du pain béni pour la jeunesse made in Neerpede, qui n'a pas toujours su gérer le poids des responsabilités ces derniers mois.

Et l'international algérien, qui retrouve son efficacité et son sens du but au crépuscule de sa carrière, semble faire l'unanimité dans le vestiaire anderlechtois : les scènes de joie qui suivent chacun de ses buts ne trompent pas.

Et avant la trêve internationale, l'ancien buteur du Sporting Lisbonne aura encore deux occasions de s'illustrer : jeudi à Villarreal, et dimanche à OHL. Deux sorties périlleuses avant un mois d'avril qui sera décisif pour le RSCA, avec les quatre dernières rencontres de la phase classique du championnat au programme.

Neuvième du classement à un point seulement du CS Bruges, le Sporting doit tirer profit de sa spirale positive pour se hisser dans le Top 8 et se qualifier pour ces play-offs II qui semblaient encore inaccessibles il y a quelques semaines.

Et après ? Brian Riemer souhaite le conserver, Islam Slimani désire rester : tous les feux sont au vert pour que l'idylle continue au-delà du contrat actuel. Mais on le sait, en football plus que nulle part ailleurs, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain...