Ishaq Abdulrazak se lie pour 4 ans avec le Sporting d’Anderlecht

Anderlecht tient sa première recrue en vue de la saison prochaine. Le Sporting a finalisé l’arrivée d’Ishaq Abdulrazak en provenance de Norrköping. Le polyvalent milieu de terrain a signé un contrat de 4 ans.



"C’est un grand pas en avant pour moi et j’en suis très fier. Je veux prouver ma valeur à l’équipe dès que possible. J’ai également hâte de rencontrer mes coéquipiers et les fans", déclare le Nigérian, cité dans le communiqué que club.