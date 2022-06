Ishaq Abdulrazak et Nilson Angulo, premiers renforts d’Anderlecht ?

C’est le média suédois SportExpressen qui l’annonce et c’est repris par la presse belge ce jeudi : Anderlecht serait proche de tenir son premier renfort de l’été. Il s’agirait du joueur Abdulrazak Ishaq, ailier droit nigérian évoluant à l’IFK Norrköping, en Suède.

Il existerait un accord entre les deux clubs et donc il ne manquerait plus qu’à s’entendre avec le joueur de 20 ans.

Un dédommagement à hauteur de 4 millions d’euros est avancé (avec 20% de bonus à la revente), ce qui n’est pas une somme anodine. Il est actuellement évalué en dessous du million par le site spécialisé transfermarkt.

Il a disputé 12 rencontres cette saison, pour deux passes décisives.