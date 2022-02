Isha annonce la sortie de son (très attendu) premier album

Entre 2017 et 2020, il sort les trois volumes de "La vie augmente" dans lesquels on retrouve des bangers comme "Oh putain" ou "Tradition" en featuring avec PLK, mais aussi des morceaux dans lesquels il prouve son talent de raconteur d'histoires comme dans "Magma" ou "Les magiciens". Le volume 3 est sorti en février 2020, Isha a donc à peine eu le temps de le défendre devant son public de plus en plus large quand le Covid-19 l'a freiné dans son élan.

Malgré ce contre-temps, la hype autour du rappeur belge ne s'est pas essoufflée, et il semble même vouloir en faire profiter les autres. Alors qu'il fait mouche sur quelques collaborations intéressantes comme avec Georgio, Dinos, Jok'Air ou encore Limsa d'Aulnay, il monte avec son équipe le Papa Shango, un studio ouvert à tous en plein centre de Bruxelles pour y accueillir les rappeurs de demain. Il n'hésite pas non plus à mettre en avant et à soutenir des rappeurs belges comme Green Montana (qui depuis a signé chez 92I) ou Gutti que l'on recevait sur Tarmac lors de la Belgian Music Week.