"Isekai", des dessins animés japonais au parfum d’évasion

Cette année au salon Anime Japan de Tokyo, de nombreux fans de cette série, principalement des hommes, se pressaient autour du stand où étaient présentés cet anime et d’autres œuvres similaires.

"Le Japon n’est plus au mieux de sa forme, alors ce genre d’histoires me fait penser que les gens cherchent peut-être à évacuer leur stress et à s’évader", confie à l’AFP l’un d’entre eux, Shinya Yamada.

Cela "a une fonction thérapeutique mais c’est un peu triste", glisse ce fan de 50 ans.

La popularité du genre dans le monde entier ne cesse de croître, et une recherche sur un site de mangas donne ainsi plus de 4000 résultats contenant "isekai" dans le titre.

Ce type d’œuvres s’est développé au point de "surpeupler" le marché, note M. Suehira, mais celui-ci se renouvelle grâce aux nombreux sous-genres qu’il a engendrés.

Tous les récits d’isekai ne commencent pas par une mort violente, et si certains héros doivent triompher de violents combats pour s’en sortir ou sont transformés en monstrueuses araignées, d’autres vivent une vie relativement calme.

Cette diversité permet à l’isekai de séduire aussi bien ceux qui rêvent d’un mode de vie plus tranquille que ceux qui rêvent d’un peu plus d’exaltation, selon M. Suehira.

Ce genre offre un nouveau départ, "sans les regrets et les erreurs que chacun commet dans sa vie", dit-il.