Isabelle Wéry inaugure la rentrée Noir-Jaune-Rouge dans Sous Couverture

Comédienne formée à l'Insas, Isabelle Wéry n'aime rien tant que se frotter à toutes les disciplines. Quand elle a monté son premier spectacle, c'était sur base du premier texte qu'elle avait écrit. Elle se définit parfois comme une comédienne qui écrit. On peut aussi rajouter metteuse en scène, un peu de photos et de chants. Elle multiplie les collaborations artistiques et on la croise souvent dans la vie culturelle belge :

Une chose qui me passionne, c'est de rencontrer d'autres artistes et de s'engager dans des chemins communs et puis de créer une chose nouvelle qui n'appartient qu'à notre duo, à notre trio.