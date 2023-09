Isabelle Stengers : "L'État s’est mis au service de ce précisément à quoi on devrait résister"

Isabelle Stengers remarque, quant aux questions climatiques et environnementales, une prise de responsabilités de certains mouvements et individus qui, face à l’inertie de l’État, se mobilisent. Une inertie liée à un refus de l’État d’écouter les scientifiques, refus qu’elle explique par le système dans lequel nous sommes, soit le néolibéralisme. "L’État s’est mis au service de ce précisément à quoi on devrait résister". Elle prend pour exemple les règlements de l’Organisation Mondiale du Commerce OMC, qui empêche l’État de prendre des mesures à l’encontre des producteurs afin de réduire, par exemple, les émissions de CO2. Dès lors, l’État est pieds et poings liés et ne peut que mentir. Dont acte de ceux qui résistent au système.

Malheureusement, cette résistance n’est pas toujours bien reçue, et cela concerne aussi bien des démocraties dites "illibérales" que le "pays des Droits de l’Homme". Isabelle Stengers fait ainsi allusion à la dissolution en France des Soulèvements de la Terre prononcée le 21 juin dernier en conseil des ministres (une dissolution suspendue en référé depuis lors par le Conseil d’État, ndlr). Une situation qu’Isabelle Stengers ne peut que déplorer :