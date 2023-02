Isabelle Le Nouvel s’affiche en librairie et au théâtre avec Niels Arestrup et François Berléand

La seconde actualité d’Isabelle Le Nouvel, c’est la pièce '88 fois l’infini', avec le duo d’acteurs Niels Arestrup et François Berléand.

Après treize années passées sans se voir à la suite d’une rivalité amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère, pianiste virtuose et mondialement connu. Avec lui, une valise qui a appartenu à leur père et qui contient de nombreux secrets. L’auteure s’explique :

"J’ai volé l’histoire réelle de Niels, qui est mon compagnon. Il y a une rivalité amoureuse, et un père en commun, qui a été omniprésent et écrasant pour le personnage de François Berléand, et totalement absent pour le personnage de Niels, car il l’a abandonné à la naissance. Le père révèle à son fils adolescent l’existence d’un demi-frère. Des années plus tard, les voici réunis pour explorer les mensonges du passé".

► La pièce sera à l’affiche du Centre Culturel d’Auderghem du 21 au 26 mars.