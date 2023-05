Isabelle Kabatu, chanteuse invitée de la demi-finale du Concours Reine Elisabeth Chant 2023

Isabelle Kabatu a plongé dans la marmite quand elle était petite : à 5 ans, elle décide d’étudier le solfège, le piano, le violon et fait même du ballet classique. Son projet était déjà clair : elle fera de la musique sa vie. Plus tard, Isabelle étudie le chant aux Conservatoires Royaux de Mons, Bruxelles et Gand, puis se perfectionne auprès de Jessye Norman.

En mai 1992, elle est lauréate du Concours Reine Elisabeth, la seule belge de ce palmarès. Deux ans plus tard, elle remporte le premier prix du Concours International de chant Marcello Viotti à Varollo en Italie et sera Violetta dans La Traviata de Verdi à Lisbonne.

Les rôles marquants vont ensuite se succéder : Bess dans Porgy and Bess de George Gershwin, Madame Butterfly dans l’opéra éponyme de Giacomo Puccini. La Scala à Milan, le Liceo à Barcelone, et d’autres salle mythiques l’invitent pour des productions comme Aïda, Tosca, Un Ballo in Maschera, Manon Lescaut, La Forza del Destino, et bien d’autres. Elle chante Aïda à Rome en 2005, elle est Chimène dans Le Cid de Jules Massenet en 2008 à l’Opéra de Zurich et en 2009, elle interprète le rôle de Madame Lidoine dans les Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc au Théâtre du Capitole de Toulouse. En septembre 2012, elle joue le rôle de Leonor dans la création mondiale de Stradella de César Franck à l’Opéra royal de Wallonie à Liège.

La couleur de sa voix et l’évolution de sa personnalité lui permettent désormais d’aborder des rôles plus dramatiques comme Norma, Abigaille de Nabucco, Lady Macbeth, Gioconda, Didon des Troyens et Brünnhilde de la Tétralogie wagnérienne : " Ce sont les rôles les plus intenses, qu’on aborde comme un cadeau ", livre-t-elle.

Le soutien concret aux jeunes musiciens est une préoccupation constante et exige un engagement quotidien parfois éprouvant. Mais, de façon inattendue, plus je me bats pour porter mes idéaux, plus j’ai de force.

explique-t-elle à propos de son atelier lyrique Da Tempeste, visant à propulser les jeunes artistes musiciens, chanteurs, scénographes, décorateurs et plasticiens dans leurs carrières. Une parenthèse qui permet aux jeunes diplômés de faire leurs armes en montant des opéras avec orchestre, mise en scène, décors et costumes.