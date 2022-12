Isabelle Huppert est "Madame Bovary" pour Claude Chabrol, à voir sur La Trois

Madame Bovary de Claude Chabrol est à voir le mardi 20 décembre à 20h35 sur La Trois, et à revoir pendant 7 jours sur Auvio.

1837. Emma Bovary, fille d'un paysan, élevée dans un couvent élégant, épouse, pour faire plaisir à son père, un officier de santé médiocre et terriblement ordinaire. Pleine d'aspirations romanesques et de rêves de luxe, la ravissante jeune femme se lasse rapidement de sa vie sans relief dans les bourgs normands, où elle ne rencontre que des bourgeois d'une platitude pontifiante, comme Monsieur Homais, le pharmacien. Elle devient alors la maîtresse d'un gentilhomme du voisinage qui l'abandonne, puis d'un clerc de notaire. Déçue de la tournure des événements, accablée de dettes, elle s'évade dans les romans qu'elle dévore à longueur de journée.

De toutes les adaptations au cinéma de l'œuvre de Flaubert, celle de Chabrol est la plus fidèle. C'était d'ailleurs sa volonté, comme l'explique le CNC. Il a adapté 28 des 35 chapitres et a eu recours à une voix off pour la lecture de courts extraits lus par François Perrier.

J’ai voulu être le plus fidèle possible au texte de l’auteur. J’essaie de faire le film qu’il aurait fait s’il avait eu une caméra au lieu d’une plume.

Les grands moments de cinéma sont réservés aux états d'âme d'Emma Bovary. Chabrol met remarquablement en scène l'ennui provincial, les rêves dérisoires et les désirs inassouvis d'Emma, mariée à son terne médecin de campagne. Et Isabelle Huppert, qui joue pour la troisième fois pour Chabrol, est parfaite dans la peau de l'héroïne névrosée, en quête de bonheur.

Au casting, on retrouve donc : Isabelle Huppert (Emma Bovary), François Périer (le narrateur), Jean-François Balmer (Charles Bovary), Christophe Malavoy (Rodolphe Boulanger), Lucas Belvaux (Léon Dupuis), et Jean Yanne (Homais).