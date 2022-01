Isabelle Galmiche, prof de maths et lauréate du Monte-Carlo avec Sébastien Loeb : "Je n'avais rien dit à mes élèves !"

Quand Sébastien Loeb et Daniel Elena ont annoncé ensemble la retraite sportive du copilote monégasque, nombreux sont ceux qui ont cherché à savoir qui allait prendre place à la droite du nonuple Champion du Monde au cours des (quelques) rallyes qu'il s'offre chaque année.

Au lieu d'aller chercher un des nombreux copilotes de talent disponibles sur le marché, Sébastien Loeb a fait confiance à un membre de son "clan", Isabelle Galmiche, 50 ans, copilote d'expérience en Championnat de France et... prof de maths dans la vie de tous les jours. Mardi, deux jours après sa victoire sur le Monte-Carlo, elle sera d'ailleurs de retour en classe avec, sans doute, quelques élèves médusés en face d'elle...

Mais avant cela, elle a profité de chaque minute de ces moments exceptionnels. Elle était en train de "refaire la course" avec Benjamin Veillas, le nouveau copilote de Sébastien Ogier, lorsqu'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF, est allé à sa rencontre au retour des équipages à Monaco.

"Je suis super contente, c'est fantastique ce qui est en train de m'arriver !, a lancé Isabelle Galmiche. Participer, être ici et disputer le Monte-Carlo avec Seb', dans une super voiture, c'était déjà fabuleux, tout simplement. Mais en plus, il y a la victoire à la clé... Il y a eu une belle bagarre, c'était cool ! J'espère que cela se reproduira, l'avenir nous le dira. Je suis effectivement prof de maths, et j'ai commencé le rallye en 1995, j'ai beaucoup de rallyes à mon actif, mais pas beaucoup en WRC. Mes élèves ? Je ne leur avais rien dit avant de partir, à mon retour, ce sera la surprise !"

"Je pense qu'on a vécu exactement la même pression pendant toute la semaine, a enchaîné Benjamin Veillas. On a roulé avec les deux plus grands champions de l'histoire du rallye, et le très haut niveau, cela veut aussi dire très haute exigence. On devait nous aussi être au top. Isabelle a réussi son job, moi aussi, nous pouvons être aussi fiers l'un que l'autre. J'aurais aimé gagner, mais ce sera pour l'année prochaine ! Et je suis très content que ce soit Isabelle qui gagne."