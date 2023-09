Isabelle Faust virevolte dans l’impossible musique de Locatelli

Les disques de la violoniste allemande Isabelle Faust sont systématiquement attendus avec impatience par le monde mélomane. Au-delà de la virtuose, Isabelle Faust est une violoniste de style, capable de penser pertinemment le langage baroque comme le langage romantique et d’en dégager des interprétations qui ne souffrent en rien de cette intelligence mais viennent s’épanouir comme une intuition sur le socle des connaissances musicologiques séculaires.

Ce disque consacré à la musique de Pietro Antonio Locatelli permet de retrouver la grande violoniste du XXIe siècle que l’on guette à chaque parution, mais aussi de rappeler l’extraordinaire musicien qu’était Locatelli. Au début du XVIIIe siècle, ce jeune homme de Bergame s’installe à Rome et développe une virtuosité violonistique étourdissante, qu’il exprime de Concerti en Concerti, bien approvisionné par les deniers de la cité papale. La légende ne tarde pas à se créer : un duel au violon avec Jean-Marie Leclair, qualifié d’ange ce soir-là, alors que Locatelli joua lui comme un démon ; Locatelli, ce violoniste aux doigts si longs qu’il s’aventurait dans des positions de main gauche encore inexplorées à son époque, à tel point qu’un jour il se retrouva le petit doigt coincé dans les trous du chevalet parce qu’il était allé trop haut.

Cet Indiana Jones de la touche finit par tout abandonner, à l’âge de 34 ans seulement, alors qu’il vivait désormais à Amsterdam, se coupant de la vie musicale professionnelle pour des raisons qui restent encore inconnues aujourd’hui.

Reste sa musique, proposée sur cet album qui rassemble deux Concertos pour violon et deux Concerti Grossi. " Le virtuose et le poète " dit le titre de ce disque, rassemblant notamment un extrait de l’Arte del violino, un recueil de Concerti et de caprices qui bouleversa la pratique du violon au XVIIIe siècle, d’une virtuosité affolante, et le Concerto Grosso " Il pianto d’Arianna " qui évoque Ariane abandonnée par Thésée à Naxos à travers une musique pathétique qui préfigure celle de Ludwig van Beethoven.

Un album mené par l’inarrêtable Giovanni Antonini et son ensemble Il Giardino Armonico sur lequel virevolte le violon magique d’Isabelle Faust magnifié par une somptueuse prise de son.

Pietro Antonio Locatelli : il virtuoso, il poeta (Concertos pour violons et Concerti Grossi) – Isabelle Faust, violon – Il Giardino Armonico, dir. Giovanni Antonini – publié chez Harmonia Mundi.