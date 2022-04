Isabelle Ekierman : " L’état du Palais de justice me rend malade ! "

L’avocate et architecte Isabelle Ekierman est candidate au bâtonnat du barreau de Bruxelles. Elle chérit le Palais de justice, mais son état actuel la rend littéralement malade : " Je ressens l’état du Palais de justice comme si c’était un état personnel. Il me rend malade quand j’y rentre, il me rend malade quand je passe devant, c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles j’ai porté ma candidature au bâtonnat".

Dans le cadre de sa candidature, Isabelle Ekierman a de grands projets pour le Palais Poelaert, elle veut notamment rapatrier au plus vite les tribunaux. " Au fil des années, explique-t-elle, pour de très mauvaises raisons politiques, le Palais de Justice s’est vidé de ses tribunaux, notamment le tribunal de l’entreprise, le tribunal de première instance, les tribunaux qui sont alloués au Parquet. Tout cela se trouve désormais à l’extérieur du Palais et le contribuable paie 34 millions d’euros par an pour louer ces bâtiments qui abritent désormais ces tribunaux".

Un restaurant, une librairie et un musée dans le Palais de justice de Bruxelles.

Des projets sont en cours pour rénover la façade du Palais de justice, mais Isabelle Ekierman veut aller plus loin : " Après 17h00, quand les procès sont finis, le palais est vide, on ne fait rien de ce bâtiment. Alors que c’est un des plus beaux et des plus grands de Bruxelles, notamment la salle des pas perdus qui pourrait devenir une magnifique salle de spectacle, mais pas seulement, parce qu’il y a tellement d’espaces perdus qu’on pourrait très bien y installer une bibliothèque, des restaurants, et même un musée de la justice. En d’autres termes, faire revivre et générer des revenus ".

Pour regarder l’interview d’Isabelle Ekierman sur VivaBruxelles, cliquez ci-dessous