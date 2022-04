Isabelle Arpin signe le nouveau menu de Maison Louise

La carte est donc signée Isabelle Arpin Cheffe et réalisée par le Chef Adwin Fontein, aux commandes de la cuisine. Nous n’avons pas pu tester toute la carte (c’est bien dommage) mais ce que nous avons mangé était vraiment délicieux.

L’équilibre des saveurs permet de goûter l’ensemble des petits détails qui font la différence, l’originalité de certains plats est à souligner, on ne mange pas cela partout et la cuisson des viandes et poissons (qui est extrêmement importante, cela peut gâcher un plat) était parfaite.

Voici ce que nous avons pu déguster.

En première entrée, le tataki de truite saumonée, pickles de chou rouge, soja et riz soufflé. Le riz soufflé amène le craquant qui manquerait à un plat où la plupart des ingrédients sont mous et les pickles de chou rouge donnent un twist bien placé à une truite saumonée douce et fondante.