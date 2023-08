Isabelle Arpin élit domicile à Cefalù, en Sicile, pour une semaine pendant son tour d’Europe

Isabelle Arpin s’est associée au Club Med pour une semaine particulièrement gastronomique en Sicile.

Au nord de la Sicile, perché au sommet des falaises, se niche le resort, à proximité du village de pêcheurs de Cefalù d’où on peut voir la majestueuse Rocca, un imposant rocher de 244 mètres émergeant au-dessus de la mer Tyrrhénienne. Isabelle Arpin, captivée par le potentiel culinaire de la Sicile, a décidé d’y élire domicile pendant une semaine, du 7 au 14 octobre 2023. Souvenez-vous, la cheffe belge tant appréciée a décidé de fermer son restaurant à Bruxelles et de partir à la découverte de la gastronomie européenne pendant au moins un an. C’est dans le cadre de "La Table d’Isabelle", un restaurant itinérant qui s’installera en pop-up à différents endroits partout en Europe, qu’on la retrouve en Sicile.

Ce qui a plu à Isabelle : 60% des ingrédients utilisés dans les cuisines proviennent de la région. Cuisine authentique et locale, voilà les maîtres mots de ce qu’il se passera dans votre assiette. La cuisine d’Isabelle Arpin fera la fusion entre sa vision culinaire et la cuisine sicilienne uniquement la semaine du 7 au 14 octobre, proposant des diners pour les flexitariens et les végétariens.

Au programme notamment :

une journée dolce vita : festival de la mozzarella pour l’apéritif du déjeuner et fritures typiques siciliennes à l’apéritif du dîner le tout dans une ambiance 100% locale avec en animation un groupe de chanteurs et artistes du village de Cefalu.

goûtez à la véritable cuisine italienne et sicilienne : gnocchis de la mama fait maison en animation buffet, pasta alla norma, le poulpe cuit à la braise, tagliata de bœuf, Arancinis, desserts 100% siciliens cannoli farcis minute à la crème de ricotta, écorces d’orange confite et pépites de chocolat, mousse au chocolat maison et praliné fondant à la noisette et pizza à la crème de pistache sicilienne.

apéritif sunset au bar du covo face à la mer : bar a spritz au sirop de basilic maison et fritures siciliennes…

A tous ceux qui ne sont pas encore partis en vacances ou à ceux qui ne jure que par les vacances d’automne au soleil… bon appétit !