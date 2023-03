Isabelle Adjani va sortir un album avec Pascal Obispo 17 ans après son enregistrement

Quarante ans après son premier, Isabelle Adjani s’apprête à sortir son deuxième album en fin d’année. Créé en collaboration avec Pascal Obispo, le disque aura mis du temps à voir le jour puisque les premiers enregistrements datent d’il y a 17 ans.

C’est en 2006 que ce projet d’album avait été entamé. "Je ne suis pas toujours rapide. Et le projet a été mis de côté", explique Pascal Obispo au journal Le Parisien. Resté inachevé pendant plusieurs années, il est alors relancé et retravailler, jusqu’aux derniers enregistrements en juin 2022.

L’album devrait sortir en novembre 2023 et comporte de nombreux duos pour un climat particulier : "un côté musique de films, un autre électro, entre Massive Attack, Ryūichi Sakamoto et Billie Eilish", annonce Pascal Obispo, qui a réuni des artistes comme Seal, Youssou N’Dour, Simon Le Bon, Peter Murphy, Étienne Daho, Akhenaton, Gaëtan Roussel et Benjamin Biolay.

Il s’agit du deuxième album de la comédienne. Sur le premier, sorti en 1984, elle avait travaillé en grande partie avec Serge Gainsbourg, qui lui avait offert onze chansons.