Isabelle Adjani, une maman solo épanouie : "Aucun regret, aucun manque, aucune amertume"

La comédienne française incarne une ancienne star du cinéma aigrie. Interrogée sur son rôle par Paris Match, Isabelle Adjani a également fait des révélations sur son propre quotidien qui ressemble de très loin au rôle qu’elle campe dans Mascarade.

Célibataire, elle se sent parfaitement bien dans sa peau. "Comme le disent mes fils : 'C’est sûrement pour ça que t’arrives à faire enfin ton métier en continu, parce qu’il n’y a plus personne pour t’empoisonner le quotidien…' Ça, c’est un privilège que j’accorde seulement à mes enfants et à mes proches ! Aucun regret, aucun manque, aucune amertume. Tout va bien" se réjouit-elle.

La maman de 66 ans peut aussi veiller aux premiers pas de son fils cadet au cinéma. Le fils de l’actrice française et de l’acteur irlandais Daniel Day-Lewis joue dans le western Terror on the Prairie. "Je ne pense pas si normal que les enfants d’acteurs marchent dans les traces de leurs parents… et que ça soit toujours souhaitable. Gabriel-Kane a toujours eu un profil artistique" observe-t-elle. "Il fait ses expériences. Oui, il sera pour la première fois à l’écran avec ce western. Je crois qu’il y a pris du plaisir, la suite n’appartient qu’à lui. Quel que soit son choix, c’est mon enfant et il a tout mon soutien".