Isabelle Adjani tacle le cinéma : "Il y aura toujours des vieux cons"

Isabelle Adjani n'a pas sa langue dans sa poche et elle en profite pour critiquer le monde du cinéma.

Alors que l'on va retrouver l'actrice dans un téléfilm sur France 2 le 18 septembre prochain dans lequel elle incarne une chanteuse en pleine gloire, tiraillée par deux hommes sur fond de rivalité féminine, Isabelle Adjani en profite pour tacler le cinéma : "La discrimination sur l’âge des actrices n’a plus lieu d’être."

La comédienne de 68 ans parle du manque de considération des femmes dans le septième art : " L’avenir est là, il nous appartient, c’est à nous de ne pas nous laisser victimiser, enfermer et devenir notre propre ennemie. Oui, il y aura toujours des vieux cons, des sales types, et même des femmes qui n’aiment pas les femmes ! C’est à nous, avant tout, d’avoir les idées et de nous adresser à des productions progressistes et à des metteurs en scène ou des scénaristes féministes. Avec de l’énergie, on peut dépasser absolument tous les obstacles misogynes."

Nous, les comédiennes, pouvons tout jouer à partir du moment où nous le décidons

Isabelle Adjani parle de la rivalité entre les femmes : "La rivalité, c’est une chose très française, qui existe si peu chez les Anglo-Saxons. Là-bas, les actrices sont solidaires entre elles. J’ai toujours trouvé très généreuse leur manière de parler de leurs collègues féminines. En France, c’est assez rare de lire l’interview d’une actrice qui en célèbre une autre."

Celle qui a joué dans "L'été meurtrier" termine en déclarant dans une interview pour "Télé 7 jours" : " S’il y a une chose qui m’a toujours sauvée dans la vie et dans ce métier, c’est que je ne suis ni jalouse ni envieuse"