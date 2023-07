Isabelle Adjani sort un single electro avec Gaëtan Roussel : "Se faire 'Daft Punker', c’est pas mal !"

40 ans se sont écoulés depuis le premier album d’Isabelle Adjani, écrit et composé par Serge Gainsbourg et comprenant les tubes Ohio et Pull marine. Musicalement discrète depuis cette sortie, l’actrice a fait son grand retour derrière le micro vendredi passé avec Les courants d’air, une collaboration avec Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque. Le single annonce aussi la sortie de son deuxième album.

Le contraste avec ses premières chansons est saisissant. Le duo chante ici sur des sonorités electro avec une influence synthwave très présente et se prête même à l’utilisation de l’autotune. Interrogé par la radio française RTL, l’actrice explique : "Au départ je m’interrogeais et puis finalement se faire 'Daft Punker', c’est pas mal !".