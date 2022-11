Isabelle Adjani poste une photo après une nuit difficile

La comédienne explique avoir eu une nuit très compliquée, elle dit : "Se reposer avec son chat était très doux après cette pleine lune très dure !".

Cette photo a fait réagir les fans de l'actrice. Parmi les messages, on retrouve "belle photo de complicité et d'amour", "Vous êtes absolument géniale" , "Tout à fait en harmonie avec vous", "Plus jolie non retouchée !" ou encore "Chahuteuse cette pleine lune".

Isabelle Adjani n'a pas été la seule à avoir eu du mal à trouver le sommeil avec la pleine lune.

Si sa santé n'est pas au top en ce moment, tout se passe bien pour elle au niveau professionnel. Isabelle Adjani cartonne dans le nouveau film de Nicolas Bedos "Mascarade". Elle partage l'affiche avec Pierre Niney ou encore François Cluzet. Une performance qui a été remarquée par les critiques et les spectateurs.