Isabelle a lancé "NewSmile", un média centré sur les bonnes nouvelles

"Dans la société actuelle, il y a pas mal de secteurs qui sont en crise. Nous, ce qu’on essaye de faire, c’est de mettre en lumière les personnes qui se bougent pour répondre à ces problématiques." C’est en ces mots qu’Isabelle nous explique le sens de sa démarche. NewSmile, c’est son bébé. Un média en ligne qui a vu le jour il y a un peu plus de 4 ans et qui a pour vocation de mettre l’accent sur ceux qui font en sorte d’améliorer la société dans laquelle on vit.

Des questionnements dès l’enfance

Le déclic remonte à l’âge de 8-9 ans. À l’époque, Isabelle fréquente un camp de vacances durant lequel un journal des bonnes nouvelles, le "Smile TV", est diffusé chaque jour. Elle se questionne alors par rapport aux mauvaises nouvelles qui font l’actualité et la capacité qu’ont les adultes de son entourage à continuer leur quotidien comme si de rien n’était. La concrétisation ne viendra que plusieurs années plus tard, après une mauvaise expérience au Canada, des difficultés scolaires et enfin une période de voyages à travers le monde pendant plusieurs mois. À son retour, Isabelle n’a pas de diplôme et enchaine les boulots sans réel entrain, avant de passer à temps partiel pour lancer ce média qu’elle a toujours eu dans un coin de la tête : "NewSmile". "Aujourd’hui, chaque minute consacrée à NewSmile me remplit d’énergie et notre but, c’est de rendre cet enthousiasme communicatif pour booster ceux qui nous suivent”, explique-t-elle.

Un média de Bisounours ?

Pourtant, entre le COVID, la guerre en Ukraine, la crise économique et énergétique, les sujets anxiogènes ne manquent pas dans l’actualité. Une réalité dont Isabelle a bien conscience, mais elle et son équipe tentent de prendre ces sujets par un prisme différent, en allant voir celle et ceux qui agissent et proposent des solutions plutôt qu’en se focalisant sur les problèmes en soi. "Est-ce qu’on manque de médias constructifs ? Honnêtement, je pense que oui. Maintenant, est-ce que c’est une vengeance par rapport aux médias mainstream, non. C’est plutôt une envie d’insuffler de l’optimisme, de réconcilier les auditeurs/spectateurs et ce monde des médias."