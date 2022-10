Isaac Mbenza passe sur le Gril avant Charleroi - Standard : "Je sais ce que je dois faire pour revenir au top"

DEUXIEME PAPIER : DATAS. (Il sourit) " Les datas, c’est vraiment le… dada du coach. Elles sont affichées partout au vestiaire, et au quotidien : les données GPS, les courses, les kilomètres… Les chiffres ne mentent pas, avec eux on ne peut plus tricher (sic) Après, honnêtement, je vais vous avouer… qu’ils ne m’intéressent pas trop. Un joueur peut faire 13 km sur un match… et ne pas toucher un cuir, alors qu’un autre ne va pas apparaître dans les chiffres et être décisif pour le jeu collectif. Maintenant, je suis fier de voir que j’ai poussé contre Bruges un sprint à 36 km/h : quand on voit ça, on se dit qu’on n’a pas triché (clin d’œil). Mais le principal reste le collectif : le coach le dit souvent, il faut mettre son égo de côté pour que l’équipe avance. Parce que dribbler tout le monde sur 30 mètres et aller buter seul, vous allez le faire une fois sur une saison ! "

TROISIEME PAPIER : SCLESSIN. " Ah, le chaudron… On les connaît les supporters du Standard, ils sont chauds, c’est l’un des plus grands clubs de Belgique… Quand on arrive au stade, on se met une pression personnelle parce qu’on sait qu’on veut marquer et que les fans ont des attentes… Ils sont derrière, ils vous poussent, ils veulent gagner… Et quand ça ne marche pas, ils peuvent se retourner contre vous… notamment une fois, on avait perdu le Clasico d’un but. Mais c’est dans tous les grands clubs comme ça, que ce soit à Bruges, à Gand ou à Anderlecht ! J’ai eu une fois une altercation avec un supporter, mais ça a duré 3 minutes… et le monsieur avait un peu bu. (clin d’œil) Le foot est un sport d’émotions, pour nous aussi les joueurs : on prend des cartons rouges, on doit gérer ses coups de sang, sinon on se fait démonter. Ca fait partie des inconvénients du métier… "