Isaac Mbenza débarque au Sporting Charleroi

Le Sporting Charleroi a annoncé ce lundi avoir engagé gratuitement le Belge Isaac Mbenza. Libre depuis la fin de son contrat dans son ancien club, le Qatar SC, l'ancien joueur de Montpellier (59 matches/13 buts/3 assists) et du Standard (27 matches/1 but) a obtenu un contrat de 3 mois, avec option pour une prolongation.

" Isaac Mbenza possède CV bien étoffé. Il était simplement en fin de contrat au Qatar et on a eu l’opportunité de le faire signer à Charleroi parce qu’il ne voulait pas continuer une aventure exotique. Il voulait revenir en Europe et devait absolument signer avant le 15 mars pour participer aux compétitions.

On sait qu’il faudra un peu de temps pour le remettre sur pieds physiquement, mais je reste persuadé que c’est une vraie situation win-win. Il va pouvoir nous aider avec ses indéniables qualités et le Sporting de Charleroi va pouvoir lui donner un petit coup de pouce pour qu’il puisse écrire une nouvelle page de sa carrière en Europe" a indiqué Mehdi Bayat, administrateur délégué du Club par communiqué.