Irrésistible : Madonna reprend "Music" avec des instruments pour enfants

" Music " est une chanson sortie en 2000 qui a fait danser la planète entière dans la foulée de la French Touch. L’album du même nom s’est vendu 4 millions d’exemplaires en 10 jours. 22 ans plus tard ce morceau à une tout autre saveur. Au programme ? Xylophone, maracas, tambourin et bien sûr le mythique triangle tenu par Madonna. Tout le monde participe, même Jimmy qui lance sur les premières notes " Hey Mister DJ, put a record on. I Wanna dance with my baby ".