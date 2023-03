Irrésistible en première mi-temps, solidaire en deuxième, la Belgique s’impose en Allemagne

La Belgique a mis fin à plus de 60 ans sans victoire face à l’Allemagne en allant gagner 2-3 sur la pelouse de la Mannschaft. Le score affichait déjà 0-2 après 10 minutes suite à des buts de Carrasco et Lukaku. Les Allemands ont réduit l’écart par Füllkrug sur penalty juste avant la mi-temps mais De Bruyne a fait 1-3 à la 78e pour redonner un avantage confortable aux Diables. Gnabry redonne l’espoir à l’Allemagne à la 87e mais le score n’évoluera plus.

La Belgique démarre sa rencontre sur les chapeaux de roue et asphyxie l’Allemagne. Il ne faut d’ailleurs que six minutes aux Diables Rouges pour trouver la faille sur un contre éclair. Castagne envoie un long ballon vers l’avant que Lukaku dévie vers De Bruyne. Le Cityzen lance Carrasco sur le côté gauche. Le joueur de l’Atletico se remet sur son pied droit et son crochet élimine Wolf, il a juste ensuite Ter Stegen d’une frappe au premier poteau.

Trois minutes plus tard, la Belgique double déjà la mise sur perte de balle allemande au milieu de terrain. De Bruyne est trouvé aux 30 mètres et lance Lukaku dans le dos de la défense. L’attaquant ajuste Ter Stegen d’une frappe puissante (9e).

Le 0-3 est tout proche tant la domination des Belges est totale mais Lukebakio croise trop sa frappe sur un contre suite à un corner allemand (19e) et Lukaku trouve le cadre de la tête sur corner quelques minutes plus tard (21e).

Mais c’est bien l’Allemagne qui va revenir dans le match à la 43e. La Mannschaft obtient un penalty pour une faute de main de Lukaku sur une tête de Füllkrug sur corner. Füllkrug ne tremble pas et prend Casteels à contrepied.

La deuxième mi-temps prend une autre tournure. L’Allemagne est revenue avec d’autres intentions et la Belgique est un peu moins tranchante. Le pressing est moins intense, les initiatives offensives sont moins franches et les Allemands se montrent plus dangereux.

Ils pensent d’ailleurs égaliser à la 59e mais Werner est hors-jeu avant de tromper Casteels d’une frappe entre ses jambes.

Kimmich tente ensuite sa chance de loin au premier poteau mais Casteels se détend bien et s’empare du ballon (70e).

La Belgique se met cependant à l’abri sur un nouveau contre magistralement joué. De Ketelaere joue magnifiquement en pivot et lance Trossard sur le côté gauche. Le Gunner donne en retrait à De Bruyne qui conclut en un temps du gauche d’une frappe croisée (78e).

L’Allemagne n’abdique pas et continue de pousser mais Gnabry manque de chance. A l’issue d’un slalom fantastique dans la défense des Diables, le joueur du Bayern frappe du gauche mais son tir heurte le montant de Casteels (83e).

L’Allemagne trouve finalement la faille à la 87e. Schade déborde sur le côté gauche et centre au petit rectangle. Gnabry est à la retombée et conclut du gauche (87e).

L’Allemagne donne tout pour aller chercher le partage mais le score n’évolue plus et la Belgique s’impose face à la Mannschaft pour la première fois depuis 1954 où les Diables s'étaient imposés 2-0, également lors d'un match amical.