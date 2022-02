Irradier les tumeurs cancéreuses de l'intérieur peut stopper le processus de métastases

Traiter les tumeurs neuro-endocrines de l'intérieur, grâce à un médicament libérant une charge radioactive, plutôt que par rayons peut réduire de jusqu'à 80% les risques de formation de métastases, a indiqué vendredi l'hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven) dans un communiqué.

Ce traitement, qui engendre peu d'effets secondaires, est pour le moment principalement utilisé contre les tumeurs touchant le tube digestif, le pancréas et les poumons.

Les cellules neuro-endocrines, dispersées dans tout le corps, sont similaires aux cellules nerveuses (neurones), mais produisent également des hormones comme les cellules du système endocrinien (cellules endocrines). Parfois, elles se multiplient de manière effrénée et commencent alors à former des tumeurs. Lorsque ces tumeurs ne peuvent être retirées chirurgicalement ou traitées par chimiothérapie ou avec des rayons externes, il est possible dans certains cas d'opter pour une irradiation interne.