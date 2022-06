Iron Maiden vient en aide à son ancien chanteur Paul Di’Anno

L’ex-chanteur d’Iron Maiden, Paul Di’Anno, est actuellement en Croatie pour subir une triple opération au niveau des genoux.

Et on apprend aujourd’hui via Kastro Pergjoni, responsable d’un pub à Londres où Iron Maiden a fait ses débuts sur scène en 1976, et aussi à l’origine d’une récolte de fonds pour venir en aide à Paul Di’Anno, que les membres actuels d’Iron Maiden vont soutenir les coûts de l’opération : "Je suis très heureux de vous annoncer que l’équipe d’Iron Maiden a gentiment accepté de couvrir le reste des frais liés à l’opération de Paul Di’Anno. En plus d’être le meilleur groupe au monde, Iron Maiden est aussi une équipe incroyable et bienveillante. La preuve, je vais clore la récolte de fonds ce 21 juin 2022".

Après cette opération qui se déroulera sur deux jours, le chanteur de 64 ans devra suivre tout un traitement de rééducation et si tout se passe comme prévu, il devrait pouvoir marcher à nouveau fin 2022. Par contre, si l’opération se passe mal, l’amputation de la jambe sera l’unique option.

Bruce Dickinson, le chanteur actuel d’Iron Maiden a par ailleurs récemment déclaré qu’il voulait pouvoir être remplacé si un jour il devait quitter le groupe.

Interviewé par le British Daily Star, il s’est dit prêt à quitter Iron Maiden s’il n’était plus capable d’être performant sur scène. "Si demain, je ne me sens pas capable de chanter plus de quatre chansons par soir, j’aimerais que les gars continuent [ndlr : sans lui] et pouvoir choisir mon remplaçant."

Pour le moment, il n’en est pas encore question puisque le groupe se porte à merveille et était d’ailleurs de passage chez nous en Belgique jeudi dernier (16 juin) dans le cadre du Graspop Metal Meeting. On vous en parlait justement dans notre vidéo récap du jour :