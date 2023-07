Iron Maiden : Steve Harris tombe sur scène et se relève en un éclair

Avant le passage du groupe au Sportpaleis d'Anvers ce jeudi 14 juillet, voici une preuve supplémentaire qu'Iron Maiden est en super forme : son bassiste met plus de temps à tomber qu'à se relever!

Steve Harris, 67 ans, est connu pour son dynamisme sur scène, ses lignes de basse mélodiques et galopantes tenant son instrument (une Fender Precision) comme un fusil et stimulant sans cesse la foule massée devant son groupe Iron Maiden. Les va et vient du musicien ne se font malheureusement pas toujours sans heurt, ici il trébuche entre des retours scéniques sur le titre "Stranger in a Strange Land" sur la scène de Leeds, il y a seulement quelques jours (28 juin 2023)... mais se relève en un éclair, regardez :