C'est la question que s'est posée le musicien et Youtubeur japonais Ichika Nito et le résultat est plutôt surprenant !

Ichika Nito est un guitariste dont les vidéos sur YouTube font un véritable carton. Il propose des démonstrations de virtuosité époustouflantes de moins d'une minute et d'autres vidéos parfois plus farfelues. Il rassemble près d'un million et demi d'abonnés, et on comprend pourquoi.