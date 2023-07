Iron Maiden : meilleur groupe de heavy metal du monde ? Anvers a la réponse ce soir !

Cette dénomination de " meilleur groupe de heavy metal du monde " n’est pas une réaction à chaud d’une fan enthousiaste (que je suis) à la sortie du Sportpaleis ce soir, mais bien une déclaration faite par le groupe lui-même. Mais peut-on répondre à cette affirmation ?

Sans doute pas, même si nous avons eu quelques pistes de réponse après les deux heures de show que le groupe britannique a offert ce soir au public rassemblé à Anvers.

D’abord, ce sourire permanent sur le visage des membres du public qui laisse penser que l’indice de satisfaction est très haut ce soir. Bien sûr, c’est une foule conquise d’avance qui se pressait depuis des heures devant les portes de la salle.

Entre metalleux, un peu à l’instar des motards qui se font signe sur la route en se croisant, il est de tradition de jeter un coup d’œil aux t-shirts de groupes arborés par les autres personnes présentes. A un concert d’Iron Maiden, ce n’est pas compliqué… TOUT LE MONDE a fait le choix de la panoplie de merchandising complète et sort son plus beau vêtement Iron Maiden. Seuls diffèrent les visuels, choisis souvent en référence à la période à laquelle ledit fan a découvert le groupe et cédé à son premier achat vestimentaire.

Ce soir, ils étaient tous là, des plus petits aux plus âgés, ces fans de toujours qui venaient retrouver Maiden en salle dans le cadre de la tournée The Future Past Tour 2023, qui porte définitivement bien son nom.

" On ne peut être et avoir été ", dit-on souvent. Pourtant, Iron Maiden a prouvé le contraire une nouvelle fois. On peut avoir des décennies d’expérience dans les pattes et garder un enthousiasme intact. C’est peut-être un autre indice dans notre recherche du statut de " meilleur groupe de heavy metal du monde ".

Je vous épargnerai les sempiternels commentaires sur le talent sans limite du chanteur Bruce Dickinson, en tant que frontman, showman, chauffeur de salle, conteur d’histoire, âme rassembleuse, boxeur de micro, et j’en passe. Je n’ajouterai pas non plus que le groupe est toujours mené avec brio par son capitaine Steve Harris, et servi par ses trois fidèles guitaristes et Nicko McBrain à la batterie. Et pourtant, c’est ça qui fait toute la différence et garde Iron Maiden au statut de groupe actuel ultra-professionnel, sans jamais basculer du côté des " vieilles gloires " ou de la ringardise.

L’humour à l’anglaise, l’ambiance légère entre les musiciens, la connivence avec le public, tout ceci fait partie de ce " langage commun qu’est le heavy metal ", comme le disait Bruce Dickinson ce soir, plaisantant à propos de notre petit pays aux diverses langues nationales.

Ils maîtrisent à merveille la scénographie, l’aspect visuel, les vidéos qui servent le propos et nous ont fait évoluer dans leur univers au fil des divers albums sélectionnés pour la setlist de ce soir.

La mascotte Eddie The Head a bien sûr répondu présente, se prêtant comme toujours à quelques combats, dont l’un s’est soldé sur un match nul, pendant le titre " Heaven can wait ", contre Bruce Dickinson qui profite sur cette tournée-ci d’une fausse arme géante lanceuse de feux d’artifice, qui pourrait faire pâlir d’envie un certain groupe teuton connu pour son amour des flammes.

Ce matin, dans son émission sur La Première à réécouter ici, Nicolas Buytaers nous demandait, à Cyril Wilfart et moi-même " pourquoi Iron Maiden, c’est génial ? ". Je promets de t’inviter lors de leur prochaine venue, Nicolas, pour que tu puisses toi aussi trouver ta réponse !

De toute manière, Bruce Dickinson l’a promis à la fin du concert, ils reviendront chez nous ! Et nous y serons.