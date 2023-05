Iron Maiden en justice contre la marque de sous-vêtements "Maiden Wear"

Iron Maiden a intenté une action en justice contre une entreprise de sous-vêtements du nom de "Maiden Wear", estimant que celle-ci est "susceptible de tromper ou d’entraîner une confusion chez le consommateur".

Selon Complete Music Update, un résident de Los Angeles nommé Min Yu Chen tente de déposer la marque Maiden Wear pour vendre des corsets, des vêtements moulants, des soutiens-gorges, de la lingerie et des culottes.

Les avocats du groupe Iron Maiden soutiennent que le groupe possède la marque "Iron Maiden" pour sa propre ligne de produits, y compris des vêtements tels que "t-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, shorts, maillots, sweat-shirts, pantalons, vestes, chapeaux, bracelets en cuir, écharpes et chaussures".

Le dossier juridique déposé par le groupe auprès de la commission américaine de recours et d’examen des marques (US Trademark Trial & Appeal Board) décrit ceci (en partie) :

"Le terme dominant de la marque Maiden Wear du demandeur est Maiden et, par conséquent, elle est similaire à la marque Iron Maiden de l’opposant en termes d’apparence et de connotation, ce qui peut prêter à confusion. En outre, les produits présentés dans la demande d’enregistrement de Maiden Wear sont liés ou identiques aux produits couverts par l’enregistrement d’Iron Maiden et/ou pour lesquels l’opposant a acquis des droits de common law aux États-Unis. Ainsi, la marque Maiden Wear de la requérante, lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits décrits dans la demande Maiden Wear, est susceptible de tromper les consommateurs ou de créer une confusion ou une erreur parmi les membres du public et les acheteurs potentiels quant à la source, au parrainage ou à la composition des produits de la requérante par rapport aux produits de l’opposante. Cette confusion portera préjudice à l’opposant et nuira à sa réputation dans le commerce et auprès du public".

A noter aussi qu’il existe la société de sous-vêtements féminins Maidenform depuis 1922, précédant Iron Maiden de plus d’un demi-siècle. Apparemment, il n’y a aucun problème entre Maidenform et Iron Maiden.