Iron Maiden : Bruce Dickinson parle sans tabou de son cancer

Le leader d'Iron Maiden s'est confié sur son cancer de la gorge en 2014 et aussi sa guérison, lors d'une de ses conférences à Orlando en Floride.

Lorsqu'on lui a demandé quels conseils il donnerait aux personnes atteinte d'un cancer, il a répondu qu'il avait entièrement fait confiance aux traitements auxquels on l'a soumis, en évoquant notamment "l'incroyable technologie" actuelle.

"Je dirais que les thérapies qu'on nous propose actuellement sont vraiment à la pointe, et que vous avez vraiment une chance de vous en sortir grâce à cela. Car c'est vrai, la moitié d'entre nous aura un cancer un jour, et ce n'est plus une sentence de mort aujourd'hui, vous pouvez y faire face."

"Les choses qu'ils vous font pour vous débarrasser de ce cancer sont de plus en plus performantes. Ils ont fait du mal à mon corps, et je suis content aujourd'hui d'être débarrassé de tout cela."

Le chanteur a ensuite précisé qu'il réservait ces discussions autour du sujet uniquement lors de ses conférences en raison de la curiosité des gens, en ajoutant : "J'aime bien parler de cela car ça démystifie un peu le problème. C'est une chose effrayante, en effet."

Selon des données de 2016-2018, approximativement 39,2% de la population sera atteinte d'un cancer à un moment donné de sa vie. Le cancer pourrait aussi devenir la première cause de décès en 2030 et mettre en péril les soins de santé. C'est un constat mis en évidence par le nouveau baromètre belge du cancer : "Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de diagnostics annuels de cancer au niveau mondial pourrait dépasser 20 millions dans les années à venir et le cancer pourrait devenir la première cause de décès" (actuellement, ce sont les maladies cardio-vasculaires qui restent la première cause en Belgique).

Début janvier, on apprenait que le chanteur d'Iron Maiden travaillait à un nouveau projet solo. Le précédent, Tyranny Of Souls sortait en 2005 et celui-ci sera réalisé avec son collaborateur de longue date Roy ‘Z’Ramirez. Si le travail est déjà bien entamé, il précise qu’il doit encore compléter le disque, et il a l’intention de travailler à sa finalisation après sa tournée d’orateur aux USA.