Lors de la deuxième des deux soirées au Nokia Arena, Dickinson s’est arrêté après "The Prisoner", la septième chanson de la setlist de 16 titres, et s’est adressé à la foule.

"J’allais parler de Death Of The Celts, mais non", a déclaré Dickinson, en faisant référence à la chanson suivante du set. "Parlons de quelque chose de bien plus important… la vie de Nicko McBain et cette putain d’année de plus !"

Bruce Dickinson a ensuite dirigé le public sur le refrain d’" Happy Birthday ", terminant avec un vibrato dont il a le secret, tandis que Nico McBrain envoyait des baisers en direction de la foule.

Une date de fête qui a aussi été soulignée par la marionnette télévisée Sooty. Les deux se sont affrontés lors d’une battle de batterie tendue en 1988, mais sont restés de solides amis depuis lors, et un modèle de Sooty est toujours installé sur la grosse caisse de McBrain.