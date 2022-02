Iron Maiden annonce la sortie d’une cassette anniversaire pour les 40 ans de "Number Of The Beast"

Steve Harris (bassiste du groupe) a évoqué la pression que le groupe avait ressentie lors de l’écriture et de l’enregistrement de The Number Of The Beast. En 1982, Iron Maiden avait en effet épuisé tous ses titres des années précédentes. Il commente à ce sujet : "Avant le premier album (Iron Maiden – 1980), il y a eu une période de quatre ans et demi avant que nous soyons signés. On avait beaucoup de titres qui étaient déjà là, qu’on jouait en concert, alors on les a enregistrés. Je pense que le deuxième album (Killers – 1981) ne contenait que trois nouvelles chansons, parce que le reste était des choses que nous avions aussi déjà jouées en live. Alors quand on est arrivés au troisième album, on s’est demandé ce qu’on allait faire. Nous avions la pression et pas beaucoup de temps".

Par ailleurs, The Number Of The Beast est le premier album d’Iron Maiden sur lequel apparaît le chanteur Bruce Dickinson.

"En tenant compte de ces différents éléments, c’était une période assez effrayante d’une certaine façon, mais c’était aussi thérapeutique dans le sens où nous y sommes allés et nous avons dû nous contenter de faire ce qu’il fallait", précise Steve Harris. "C’est comme ça que les choses fonctionnent. C’est un moment crucial. Tu dois foncer", ajoute-t-il.

Cette cassette anniversaire, qui peut être précommandée, sortira le 18 mars prochain.