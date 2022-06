iRobot lance son système d’exploitation, iRobot OS

Les Roomba reconnaissent également plus d'objets que tous les autres robots, ce qui permet de les éviter. “Capables d'éviter les chaussures, les chaussettes, les cordons, les écouteurs, les vêtements, les serviettes et les déjections animales, les aspirateurs robots Roomba j7 et j7+ équipés d’iRobot OS ont détecté plus de 43 millions d'objets dans les maisons”, explique l’entreprise. À l’heure actuelle, plus de 80 objets courants sont identifiables par l’aspirateur.

Enfin, l’arrivée d’iRobot OS offre les options de nettoyage à commande vocale plus flexible et comprend plus de commandes vocales que n'importe quel autre robot. “Les robots équipés d'iRobot OS peuvent nettoyer des pièces spécifiques à l'aide de la commande vocale et sont les seuls robots à qui l'on peut demander de nettoyer des zones ciblées comme “autour du canapé”, précise l’entreprise.