iRobot annonce son premier robot qui aspire et nettoie en même temps

Après le chinois Roborock, c’est au tour d’iRobot de se lancer sur le marché des robots aspirateurs polyvalents.

Le constructeur proposait déjà deux solutions séparées afin d’automatiser l’aspiration et le nettoyage. Les Roomba d’un côté, et la gamme Braava de l’autre. Avec l’arrivée du Roomba Combo j7+, iRobot signe un appareil deux-en-un, tout en conservant le look rond des Roomba.

Le système mis en place est d’ailleurs très ingénieux : le robot dispose à l’arrière d’un module de nettoyage humide entièrement rétractable. Si le robot passe sur une moquette ou un tapis, détecté par les capteurs présents à l’avant, le module arrière se relève et seul l’aspirateur fonctionne.

" Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux robots aspirateurs et laveur 2-en-1 proposaient une expérience utilisateur limitée, soit parce qu'ils nécessitaient des tâches de nettoyage distinctes et longues, soit parce qu'ils créaient davantage de dégâts en ne relevant pas la lingette de nettoyage suffisamment haut pour éviter les moquettes et les tapis. Roomba Combo j7+ résout de manière unique ces deux problèmes ", explique Keith Hartsfield, Chief Product Officer chez iRobot.

Le constructeur précise que le système " utilise deux bras métalliques robustes capables de gérer en toute autonomie l’abaissement et le repli de la lingette à l’approche de ces types de sols. "

Le Roomba Combo j7+ sera disponible en Europe à partir du 4 octobre, au prix de 999€, ou 799€ sans la Clean Base.