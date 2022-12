"Irma La Douce" : Shirley MacLaine et Jack Lemmon enchantent cette comédie de Billy Wilder

Shirley MacLaine et Jack Lemmon sont les têtes d'affiche de ce film de Billy Wilder, adapté de la comédie musicale française éponyme. Rendez-vous le mercredi 7 décembre à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois.

Que raconte ce film ?

Pour sortir de la rue celle qu'il aime, Irma, Nestor, ancien gardien de la paix, n'hésite pas à se déguiser en un certain lord X, gentleman anglais. Ce bon gentleman donne mille francs par semaine à la belle pour jouer au double solitaire avec elle. De quiproquo en quiproquo, lord X et Nestor ne feront plus qu'un pour la plus grande joie d'Irma la très douce...

Réalisé en 1963 par le cinéaste américain Billy Wilder, à qui l'on doit des chefs d'œuvre comme The Apartment ou Some Like It Hot, Irma La Douce est adapté de la comédie musicale française éponyme d'Alexandre Breffort et Marguerite Monnot. Elle a été jouée avec succès durant des années à Paris, Londres et Broadway. Le film de Wilder ne comporte pourtant aucune chanson, le réalisateur n'ayant pas apprécié les chansons originales et considérant que la comédie musicale n'était pas son domaine.

Le film met en scène deux énormes stars de l'époque. Shirley MacLaine et Jack Lemmon n'étaient pourtant pas destinés à se retrouver à l'affiche de ce film. Billy Wilder voulait Marilyn Monroe pour jouer le personnage principal mais l'actrice de légende est décédée avant le tournage. Pour le rôle de Moustache, Charles Laughton (La Nuit du chasseur) était le premier choix du réalisateur mais il est, lui aussi, mort des suites d'un cancer pendant la production. C'est Lou Jacobi qui le remplace finalement dans Irma La Douce.