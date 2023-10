Irlande : un diplôme universitaire pour devenir influenceur

En Irlande, la South East Technological University a créé un cursus universitaire de premier cycle pour aider les jeunes à devenir influenceurs.

Après les études en Magie et Sciences Occultes en Angleterre, voici le diplôme en influenceur. Cette licence, baptisée "Bachelor of Arts Content Creation and Social Media", ambitionne de "mettre à profit toutes les heures que [les étudiants de la South East Technological University] passent sur les écrans", comme on peut le lire sur le site de l’université. Elle les aidera également à professionnaliser leur pratique des réseaux sociaux pour qu’elle devienne un véritable gagne-pain, et non juste un passe-temps.

Dans cette optique, elle comprendra des cours sur le marketing digital, la gestion de crise et les relations publiques ainsi que sur l’entrepreneuriat numérique et la psychologie sociale.

Si cette licence sera lancée à la rentrée 2024, elle ne s’est pas matérialisée du jour au lendemain. Irene McCormick, maîtresse de conférences à la South East Technological University, a commencé à y réfléchir en 2019, après que sa fille lui a appris que l’une de ses élèves de l’époque, Lauren Whelan, était une star sur TikTok, raconte le Washington Post.