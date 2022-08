Irlande : un concours de beauté critiqué pour son manque de diversité.

Amatrice de culturisme, Joy Quigley, 26 ans, candidate de Wexford (sud-est de l'Irlande) a fait quelques poses pour le public dans une robe verte étincelante, exhibant un tatouage sur le bras. "Je pense que l'Irlandaise moderne n'est pas une jolie princesse glamour. Nous sommes un peu bruts sur les bords et c'est important qu'on puisse s'identifier à ça", dit-elle

Diffusé deux soirs de suite à des heures de grande écoute, le concours surfe sur une image kitsch. Dans le public, des hommes ont écrasé quelques larmes en entendant la candidate du Queensland (nord-ouest de l'Australie) lire un poème évoquant le mal du pays. Elle y mentionnait les sandwichs aux chips, très appréciés en Irlande.

"Rose of Tralee" célèbre également les liens noués entre les communautés irlandaises dans le monde. Maysen Tinkler de Toronto, au Canada, qui a été diagnostiquée autiste il y a un peu plus d'un an, a raconté avoir reçu le soutien d'autres candidates.

Pour le président exécutif de "Rose of Tralee", Anthony O'Gara, les critiques sont "absurdes". Soulignant que trois des quatre dernières lauréates du concours étaient d'origine ethnique mixte, il a exprimé son exaspération : "J'en ai assez des gens qui trouvent chaque année de nouvelles critiques pour s'en prendre au concours".