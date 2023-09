Irlande : saisie record sur un cargo intercepté qui transportait pour plus de 150 millions d’euros de cocaïne

Un cargo intercepté par la police et la marine irlandaises au large des côtes sud de l’Irlande transportait de la drogue pour une valeur d’environ 157 millions d’euros, une saisie record pour le pays, a indiqué la police à Dublin mercredi.

Plus de 2,2 tonnes de cocaïne ont été retrouvées à bord du bateau "MV Matthew" immatriculé au Panama. La valeur à la revente est estimée à environ 157 millions d’euros. Trois membres de l’équipage ont été arrêtés et placés en détention provisoire. Le vraquier de 189 mètres de long a été intercepté mardi par la police et la marine irlandaises qui ont tiré des coups de semonce avant de monter à bord et de l’escorter jusqu’au port de Cork où il est actuellement immobilisé. La drogue était "sans aucun doute destinée aux marchés irlandais et européens", a indiqué la ministre de la Justice irlandaise, Helen McEntee, dans un communiqué.

"Cela va représenter un coup dur pour les gangs dans le crime organisé impliqué dans la distribution de drogue à l’international", a-t-elle ajouté. Selon le journal Irish Times, la police suivait le navire, le soupçonnant de transporter de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud et d’effectuer des livraisons de drogue à de plus petits navires en mer.

Dimanche, la police a arrêté deux hommes après leur avoir porté secours quand leur bateau de pêche s’est échoué sur un banc de sable au large de la côte sud-est de l’Irlande. Elle les soupçonne d’infractions liées au crime organisé. Une livraison de drogue aussi importante n’aurait pas pu entrer dans les eaux irlandaises sans l’implication d’un gang irlandais, a estimé Justin Kelly. Des gangs en Irlande sont "en lien direct avec l’Amérique du Sud", a ajouté le porte-parole.