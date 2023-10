Irlande : les difficultés des couples homosexuels à être parents

Maeve et Shiffra sont mamans de trois enfants. Elles habitent une maison dans d’un quartier résidentiel de Dublin et forment une famille comme les autres à quelques exceptions près. Chacun de leurs enfants, Lichia, Eyla, et Fredia, n’a légalement qu’un seul parent. "J’ai donné naissance au premier et au troisième de nos enfants", explique Shiffra. "Maeve, elle, a donné naissance à celle du milieu".

Les enfants ont tous été conçus lors d’inséminations à domicile grâce aux dons de sperme d’un des amis du couple. Et c’est précisément pour cela que légalement, elles ne sont pas considérées comme une famille. Depuis 2020, les mamans en couple peuvent avoir leur nom sur le certificat de naissance de leur enfant, mais seulement à certaines conditions. D’abord, le bébé doit avoir été conçu en Irlande, ce qui n’est pas le cas des enfants de Shiffra et Maeve, puisque leur donneur vit à Londres. Autre problème pour le couple : il faut passer par une clinique de fertilité. Et enfin, le donneur ne peut pas être une personne que le couple connait, un ami ou quelqu’un de la famille.