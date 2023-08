Irlande : fleurs et musique pour "un dernier au revoir" à la chanteuse Sinead O’Connor

La procession est passée devant l’ancienne maison de la chanteuse, où ont été déposées de nombreuses gerbes depuis l’annonce de sa mort le 26 juillet à l’âge de 56 ans. "La vague de tristesse et d’hommages à la vie et à l’œuvre de Sinead O’Connor témoigne de l’impact profond qu’elle a eu sur le peuple irlandais", a écrit le président irlandais dans un communiqué, évoquant "une douleur incroyable, peut-être trop lourde à porter" pour la chanteuse. Lors de la cérémonie avant la procession, l’imam Umar Al-Qadri, à la tête du Conseil musulman irlandais, a dit une prière en mémoire de Sinead, qui s’était convertie à l’islam en 2018, changeant son nom en Shuhada' Sadaqat. "Plus elle chantait et parlait de sa propre douleur, ainsi que des péchés omniprésents dans la société dont elle était témoin, plus sa voix et ses mots trouvaient un écho auprès de son public et touchaient les cœurs", a-t-il dit dans son éloge.